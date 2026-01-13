Как часто вызывали скорую помощь в новогодние праздники

В Петербурге скорая помощь на протяжении новогодних праздников понадобилась горожанам и гостям Северной столицы более 17 тысяч раз. Об этом сообщили в Комитете по здравоохранению города.

© Российская Газета

Этот показатель ожидаем и соответствует прошлогоднему.

Случаев переохлаждения с 30 декабря по 11 января зарегистрировано на 16 процентов меньше, чем за аналогичный период года минувшего.

От пиротехники пострадали семь человек. Столько же обратилось за медицинской помощью во время массовых праздничных мероприятий в новогоднюю ночь.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ, по официальным данным, резко пошла на спад в первую неделю зимних каникул. Во вторую - начался подъем. Однако так называемый эпидпорог в Северной столице не превышен.