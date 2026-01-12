Российские врачи спасли руку девочке, которую зажевал эскалатор

Врачи спасли руку девочке, которую зажевал, в торговом центре в Приморье. Несчастный случай произошел в конце ноября в торговом центре в Фокино. Об этом пишет «Осторожно, новости».

© Московский Комсомолец

В минздраве края рассказали, что первичную медицинскую помощь четырехлетней девочке, которую частично затянуло под механизм, оказали в городской больнице Находки.

Позже ребенка перевели в детское ортопедо-травматологическое отделение областной больницы во Владивостоке.

Лечение проходило под руководством заведующей отделением Евгении Кудиновой. Медики в течение месяца проводили ежедневные перевязки, повторные хирургические обработки и реконструктивные вмешательства, включая пластику раны.

У девочки начали постепенно восстанавливаться движения в пальцах, в конце декабря ребенка выписали домой в удовлетворительном состоянии. Впереди — длительная реабилитация.