В России захотели ограничить продажу ветпрепаратов подросткам

Дети не должны иметь возможность покупать на маркетплейсах ветеринарные препараты с "опьяняющими" веществами, аналоги которых для людей отпускаются только по рецепту. Об этом заявил ТАСС глава комитета Госдумы по охране здоровья, замруководителя фракции ЛДПР Сергей Леонов.

Он рассказал, что направил соответствующие обращения главе Минсельхоза Оксане Лут и руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой. Поводом стали сообщения СМИ о том, что дети стали массово травиться определенными ветеринарными препаратами, покупая их для получения наркотического опьянения.

"Считаю сложившуюся ситуацию недопустимой, так как она напрямую угрожает здоровью нашего молодого поколения. Поэтому обратился в адрес министра сельского хозяйства Оксаны Николаевны Лут и руководителя Роспотребнадзора Анны Юрьевны Поповой с просьбой разъяснить позицию в отношении данного вопроса, а также оценить возможность ограничения продажи таких ветеринарных лекарств лицам младше 18 лет на маркетплейсах", - сказал глава думского комитета.

Он обратил внимание, что препараты с габапентином, которые могут принимать люди, отпускаются только с рецептом врача, а в 2025 году Минздрав РФ включил их "в перечень препаратов, подлежащих предметно-количественному учету".