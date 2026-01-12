Названы четыре жалобы, с которыми чаще всего идут к психиатру

Чаще всего москвичи, которые обращаются за помощью к психологу и психиатру, приходят на прием с жалобами четырех типов. Их перечислил главврач психиатрической больницы № 1 им. Алексеева (в 1922-1994 годах - им. Кащенко, так ее и зовут в народе), главный внештатный специалист психиатр Депздрава Москвы Георгий Костюк.

Так, основные жалобы людей - это бессонница, кровяное давление, болевой синдром в области сердца, а также проблемы с пищеварением, рассказал Костюк в эфире Радио РБК.

Примерно 2/3 пациентов, которые обращаются за профессиональной помощью, это люди в возрасте от 20 по 50 лет, при этом 78% из них - женщины. Они, по наблюдениям Костюка, либо более внимательно относятся к своему ментальному здоровью, либо являются более уязвимой группой в этом плане.

Рассуждая о триггерах, которые приводят москвичей к психологам и психиатрам за помощью, Костюк называет интенсивный информационный поток, который бушует в "энергичном, быстром, интенсивном городе с очень высокой конкуренцией". В связи с этим у людей могут возникать дополнительные причины для стрессов.

Второй аспект - рост требований человека к качеству жизни и, как следствие, уровня беспокойства, если что-то "не складывается".

Главврач больницы считает, что в случае если есть подозрения на наличие какой-либо проблемы психологического характера, лучше всего дойти до врача, а не обращаться к чатам с искусственным интеллектом, как это стало популярно. Более того, Костюк считает, что ИИ-чаты быстро деградируют и сами страдают "бредовыми расстройствами".