Онколог назвать пять симптомов, которые могут указывать на рак

Онколог сети медицинских центров «СМ-Клиника» Магомед Иманшапиев указал на пять проблем со здоровьем, которые могут развиться при раке. О том, при появлении каких симптомов надо срочно пройти обследование, он рассказал россиянам в беседе с «Лентой.ру».

Первым настораживающим симптомом врач назвал надрывный сухой или мокрый кашель, усиливающийся по ночам. Эту проблему многие принимают за признак ОРВИ, но, как пояснил специалист, затяжным кашлем также может сопровождаться рак легких.

Также стоит обратиться к врачу при стойких изменениях в работе кишечника.

«Запоры, чередующиеся с диареей, ощущение неполного опорожнения в ряде случаев могут быть вызваны растущей опухолью в толстой кишке. В свою очередь, кровотечения из ануса и примесь крови в стуле могут быть симптомом как геморроя, так и рака прямой кишки», — предупредил Иманшапиев.

Особого внимания, по его словам, требуют любые изменения в молочных железах. Это могут быть уплотнения в груди, втяжение, прозрачные или кровянистые выделения из соска, асимметрия формы груди или появление на коже «лимонной корки». Единственный способ точно исключить рак — проконсультироваться с маммологом и пройти комплексное обследование, заверил онколог.

Наконец, врач призвал насторожиться при проблемах с мочеиспусканием. Затруднения при опорожнении мочевого пузыря, боли в уретре или кровь в моче нередко указывают на цистит или простатит, однако могут быть вызваны и опухолями мочевого пузыря или предстательной железы.

«Запомните главное правило: если какой-то необычный симптом не проходит больше двух недель, он требует внимания специалиста. Многие онкозаболевания удается успешно лечить при своевременном выявлении на обследовании», — подчеркнул Иманшапиев.

