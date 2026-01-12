На Урале у пациентки удалили опухоль размером с баскетбольный мяч

В Миассе врачи избавили 60-летнюю пациентку от гигантской опухоли яичника, которая, разрастаясь, поднимала вверх все органы брюшной полости и давила на диафрагму, мешая дышать (такой же дискомфорт испытывают женщины на девятом месяце беременности).

Как сообщили в минздраве Челябинской области, опухоль размером с баскетбольный мяч настолько деформировала брюшную полость, что тонкий кишечник буквально "распластывался" по ее поверхности. Тем не менее, благодаря тому, что количество спаек было минимальным, врачи сумели полностью удалить новообразование, сохранив функции всех соседних органов.

"Природа опухоли была не совсем ясна. Данные УЗИ и КТ указывали, что ее структура может иметь определенный потенциал злокачественности, - пояснил заместитель главврача, онколог городской больницы №2 Алексей Зайков. - Поэтому хирурги принимают решение "на ходу": сразу выполняется весь объем помощи, который одновременно является диагностическим и лечебным".

Полученный материал отправили на гистологическое исследование, которое позволит определить точный диагноз. А женщине после операции стало значительно легче - с нее как будто сняли тяжелый груз.