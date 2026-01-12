Хирурги вылечили пациента, который слышал движение собственных глаз

Уникальную операцию по лечению синдрома Минора - редкой патологии внутреннего уха - провели в столице. Особенность этого заболевания состоит в том, что человек слышит работу собственного организма: например, биение сердца, движения глаз и суставов. Хирурги НИКИО им. Свержевского восстановили герметичность внутреннего уха мужчины, избавив от мучительных симптомов, которые преследовали его десять лет. Это новая малоинвазивная технология, которая позволяет избежать традиционных обширных более травматичных операций, рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Разработанная в Институте Свержевского малоинвазивная методика - пример такой инновации. Специалисты помогли мужчине, который десять лет страдал от редкого заболевания - синдрома Минора, обусловленного врожденными особенностями строения внутреннего уха. Пациент слышал, как двигаются его глазные яблоки и бьется сердце, испытывал головокружения из-за звуков, чувствовал дисбаланс при малейших движениях головы - и с каждым годом симптомы только усиливались. Раньше, чтобы помочь таким пациентам, было необходимо проводить трепанацию черепа, что сопряжено с высоким риском осложнений. А сегодня, благодаря высокотехнологичному методу, разработанному столичными медиками, вмешательство провели в максимально безопасном и малотравматичном режиме с помощью микрохирургических инструментов. Пациент сразу после операции рассказал, что звуки "пропали", еще через три дня отметил улучшение равновесия", - рассказала заммэра.

Синдром Минора - редкое заболевание, обусловленное врожденными особенностями строения внутреннего уха, которое отвечает как за слух, так и за равновесие. В его состав входят три полукружных канала, заполненных жидкостью и окруженных плотной костной тканью, которая служит надежным защитным барьером и герметизирует всю систему. Однако если в костных стенках внутреннего уха есть "отверстие", звуки и движения воспринимаются слишком остро, а чувство баланса становится ненадежным.

Московские хирурги с помощью микрохирургических инструментов через сосцевидный отросток достигли проблемной зоны, не задев при этом структур головного мозга. С помощью специального материала "запломбировали" лишнее отверстие, и восстановили герметичность внутреннего уха так, чтобы аномальное движение жидкости прекратилось и исчезли сопряженные с этим неприятные симптомы. Операция прошла успешно.