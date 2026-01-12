В Новосибирске ребенку ампутировали палец после взрыва петарды

Новосибирские врачи спасли руку мальчику, пострадавшему во время запуска праздничного фейерверка.

© Российская Газета

Ребенок поступил в Новосибирскую областную больницу с тяжелой травмой левой кисти. Около часа ночи 1 января 2026 года в руке мальчика взорвалась петарда. При каких обстоятельствах опасная игрушка попала к нему и были ли рядом родители, врачи не стали выяснять. Для них было важнее помочь маленькому пациенту.

"Ладошка снаружи была практически полностью разрушена: переломаны кости и суставы, разорваны мягкие ткани, сосуды и нервные пучки, - рассказал заведующий отделением пластической и реконструктивной хирургии Новосибирской областной больницы Максим Цегельников. - Задача-максимум в таких случаях – попытаться не просто восстановить руку целиком, но и сохранить ее функции".

Указательный палец пришлось ампутировать - он был безнадежно поврежден. Врачи использовали сохранившийся кожный лоскут для того, чтобы закрыть рану на поверхности руки.

"Это позволило не забирать фрагменты кожи с других участков тела ребенка, не травмировать его дополнительно, - пояснил Цегельников. - Получился полноценный покров, который скроет косметический дефект, позволит руке нормально развиваться, а мальчику - работать ею".

Врачи обещают, что рука ребенка полностью восстановится и ему будут по силам любые нагрузки вплоть до экстремальных.