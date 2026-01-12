"Известия": в 2025 году россияне чаще покупали более дешевые лекарства

В прошлом году жители России чаще приобретали лекарства по акциям или искали дешевые аналоги. Об этом, ссылаясь на исследование компании Points Health, сообщает газета «Известия».

Жители России стали чаще экономить на лекарствах
Так, в 2025 году россияне чаще рассматривали разные предложения на один и тот же лекарственный препарат и выбирали лекарства по более низким ценам. Это вызвано ростом цен на лекарства, уменьшением доходов населения и расширением ассортимента доступных аналогов.

По словам генерального директора Points Health Дарьи Соловьевой, покупатели следят за акциями и выбирают оптимальное соотношение цены и качества препаратов. Так, средняя цена по 70 популярным аптечным товарам отличалась от средней фактической цены продажи на 80-115 рублей. Это свидетельствует о том, что россияне предпочитали более дешевые аналоги в одной аптечной сети либо покупали лекарства на более выгодных условиях у других продавцов.

24 декабря стало известно, что правительство РФ расширило на восемь наименований список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.