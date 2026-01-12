Работников с признаками психических расстройств будут освидетельствовать

Работники с выявленными в ходе медосмотров признаками психических расстройств с марта будут направляться на психиатрическое освидетельствование своими работодателями.

Как следует из приказа Минздрава России, опубликованного в августе 2025 года, "в случае выявления у работника по результатам обязательных периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных статьей 220 Трудового кодекса Российской Федерации, признаков психического расстройства работник направляется работодателем для прохождения освидетельствования".

Подписанный министром здравоохранения документ вступит в силу с 1 марта 2026 года.