На Кубе зафиксирована вспышка трех лихорадок, переносимых комарами

На Кубе продолжается серьезная вспышка сразу трех вирусных заболеваний, переносимых комарами: чикунгунья, денге и Оропуша. Европейский центр по контролю и профилактике заболеваний (ECDC) в отчете за декабрь 2025 года подтверждает, что вспышка охватила все 14 провинций острова.

© Unsplash

Первые случаи смерти от чикунгуньи были зарегистрированы в ноябре 2025 года, а к концу декабря их было уже более 20. Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) еще в сентябре выпустили предупреждение 2-го уровня о вспышке чикунгуньи на Кубе, призывая путешественников соблюдать повышенные меры предосторожности.

В конце декабря и начале января, когда на острове наблюдается наплыв туристов, вновь пошли сообщения о комариных инфекциях на кубинских курортах. В частности, о продолжающейся вспышке сообщило канадское издание CTV News. Куба — популярное место отдыха не только у жителей американского континента, но и у россиян. Хотя, по данным Российского союза туриндустрии, за последний год турпоток в эту страну сократился в 1,5 раза, за месяц на Кубе отдыхает около 1,5 тысячи человек.

Каковы риски для туристов?

Три вируса одновременно. Эпидемиологическая ситуация осложнена одновременной циркуляцией сразу трех вирусов, переносимых комарами: чикунгуньи, денге и Оропуш. Симптомы этих заболеваний схожи: высокая температура, сильная головная и мышечная боль, сыпь. Для чикунгуньи особенно характерна изнурительная боль в суставах, которая заставляет человека принимать скрюченную позу. Воспаление в суставах может сохраняться неделями и месяцами.

Заболевание может проявиться уже по возвращении домой. Инкубационный период у "комариных" инфекций составляет от нескольких дней до двух недель. Это означает, что турист, укушенный инфицированным комаром на Кубе, может заболеть уже после возвращения в Россию. Подобные завозные случаи в нашей стране Роспотребнадзор фиксировал неоднократно. В основном, это были единичные случаи — в международных аэропортах установлены тепловизоры, чтобы в потоке пассажиров отследить людей с повышенной температурой. Там, где контроль менее жесткий, завозных случаев больше. Так, по данным Департамента здравоохранения Флориды, в 2025 году в этом штате было подтверждено 149 случаев чикунгуньи у людей, вернувшихся из поездки на Кубу.

"К счастью, арбовирусы не передаются респираторным путем. В случае чикунгуньи переносчики — комары двух видов Aedes aegypti и Aedes albopictus. Резервуаром для вируса служит человек. Когда заболевшего кусает комар, а затем кусает другого человека, этот другой заболевает", - поясняет биолог, профессор Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

Такой способ распространения инфекции не несет эпидемической опасности (в отличие от респираторных инфекций, способных за короткое время поразить большое количество людей). Однако защищаться необходимо.

По словам Барановой, важная мера — изоляция больного (в том числе усиленная его защита от комаров). Вторая мера — истребление комаров и их личинок, живущих не только в природных водоемах, но и в мелких резервуарах типа старых покрышек и емкостей с дождевой водой.

"В ноябре, однако, Кубу сильно потрепало ураганом. После этого вода была везде, и комары размножились", - отметила Баранова в своем Telegram-канале.

Она также подчеркивает: речь не о каком-то "особом" новом вирусе, а о параллельной циркуляции трех патогенов со схожим воздействием на человека.

"Это не гибридный вирус. Просто некоторым "повезло" схватить чикунгунью, некоторым — денге, а некоторым — вирус Оропуш, и все они передаются комарами", - уточнила профессор.

Меры профилактики

Специфического лечения от этих лихорадок не существует, поэтому ключевую роль играет профилактика укусов комаров. Посольство России на Кубе дало соотечественникам четкие рекомендации, которые совпадают с инструкциями международных организаций:

Используйте эффективные репелленты. Наносите на кожу средства, содержащие ДЭТА (DEET, 20-30%), пикаридин или IR3535. Одежду можно обрабатывать перметрином.

Наносите на кожу средства, содержащие ДЭТА (DEET, 20-30%), пикаридин или IR3535. Одежду можно обрабатывать перметрином. Носите защищающую одежду. В часы повышенной активности комаров (утром и вечером после заката) надевайте одежду светлых тонов с длинными рукавами, длинные брюки, носки и закрытую обувь.

В часы повышенной активности комаров (утром и вечером после заката) надевайте одежду светлых тонов с длинными рукавами, длинные брюки, носки и закрытую обувь. Обеспечьте безопасность жилья. Останавливайтесь в отелях с кондиционерами и плотно закрывающимися окнами. Спите под москитной сеткой, если окна открыты.

Останавливайтесь в отелях с кондиционерами и плотно закрывающимися окнами. Спите под москитной сеткой, если окна открыты. Избегайте мест размножения комаров. Комары размножаются в стоячей воде, поэтому стоит обходить стороной водоемы со стоячей водой, а также емкости с водой у жилых домов.

Комары размножаются в стоячей воде, поэтому стоит обходить стороной водоемы со стоячей водой, а также емкости с водой у жилых домов. При появлении симптомов (лихорадка, интоксикация, сильная боль в суставах) изолируйтесь и обратитесь за помощью к медикам. Обязательно проинформируйте их, что вы вернулись из эпидемически небезопасного региона.

Кстати

В то время как на Кубе вспышка продолжается, другие регионы демонстрируют возможность ее локализации. Так, в Гонконге (специальный административный район Китая), где также фиксировались случаи чикунгуньи, связанные с другой вспышкой в провинции Гуандун, к декабрю 2025 года распространение вируса было остановлено.

Таким образом, осведомленность, строгое соблюдение мер профилактики и внимательное отношение к своему здоровью после поездки — главные инструменты для безопасного отдыха на Кубе в текущей эпидемиологической обстановке.