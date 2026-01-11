Как возникает рак аппендикса

Исследование медицинского центра Университета Вандербильта (США) показало, что у людей, родившихся с 1981 по 1989 год, фиксируется четырехкратный рост диагностики редкого заболевания — рака аппендикса. От него также чаще других страдают рожденные с 1976 по 1984 год. При этом большинство диагнозов ставится уже на поздних стадиях из-за отсутствия стандартных скрининговых рекомендаций, передает Fox News. Откуда берется рак аппендикса и как его лечить, «Вечерняя Москва» узнала у врача-онколога Евгения Черемушкина.

© Freepik

Трудности в терминологии

Он отметил, что такой вид локализации действительно достаточно редок. Аппендикс относится к толстой кишке, рак которой по заболеваемости находится «в первой десятке».

«Толстая кишка, как легкие и кожа, — это «передовая», встречающая внешнюю среду. Проблемы с ней могут быть обусловлены особенностями воздействия через внешнюю среду, характером питания, наличием предрасположенности», — рассказал эксперт.

Аппендикс представляет собой своеобразную железу, которая в ходе эволюционного процесса человека перерабатывала грубую пищу. Этот орган также имеет воздействие на иммунитет человека.

«Нужно понять, какую именно логическую цепочку проводят исследователи, когда говорят, что от рака аппендикса чаще страдают именно люди определенного возраста», — добавил врач.

Если раковая опухоль началась в аппендиксе, но к моменту диагностики уже занимала определенную часть кишки, то это новообразование относится к раку толстой кишки. Для того чтобы утверждать, что рак появился в аппендиксе, нужна ранняя диагностика или отношение пациента к каким-либо группам риска, например, к генетической предрасположенности.

«Если выявление произошло на поздней стадии заболевания, то оно относится к общему пониманию рака толстой кишки. Например, это может быть генетически обусловленный дивертикулез кишки. Это такие наросты на стенке кишки, появление которых в течение жизни может привести к раку толстой кишки. Если рассматривается группа пациентов, склонных к этому явлению, то это другое дело. Поэтому в этом исследовании есть нюансы в понятиях», — обратил внимание онколог.

Такой диагноз, как рак аппендикса, можно назвать ранней формой болезни. Сам аппендикс — это тонкий отросток длиной пять–шесть сантиметров, выходящий из стенки толстой кишки. Но когда новообразование распространяется, то в процесс вовлекается отдел толстой кишки, проходимость которой нарушается.

«Нужно разбираться в терминологии, которая представлена в этой статье, потому что не все сходится», — указал собеседник «ВМ».

Как удаляются опухоли

Что касается лечения рака аппендикса, то в онкологической практике применяются классические методы:

хирургическое удаление новообразования;

лучевая терапия;

химиотерапия.

«Также существует так называемая таргетная иммунотерапия на уровне стимуляции и направления собственной иммунной системы пациента на борьбу с новообразованием. Есть механизм, который позволяет "блокировать" выработку компонентов жизнедеятельности клеток», — перечислил Черемушкин.

Чтобы исключить вероятность развития рака аппендикса и толстой кишки, врач порекомендовал почаще обращаться к докторам, а также бороться с фоновыми патологиями: колитом, нарушением питания и образа жизни, излишним весом.

«Есть такое понятие, как "онкологическая настороженность". Когда человек обращается к врачу с жалобой, он в первую очередь рассматривает ее как возможный признак проявления опухолевого роста. Онкология — смертельная болезнь, с ее выявлением и лечением нельзя тянуть. Необходимо быстро принимать меры», — подчеркнул онколог.

Чем раньше патология будет выявлена и устранена, тем лучше будет результат лечения. При этом оно займет меньше усилий, чем если новообразование будет обнаружено намного позже, заключил Черемушкин.

