Какие медицинские услуги стали доступнее москвичам в 2025 году

Экстренная помощь в столице стала быстрее и эффективнее, об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Способствовало этому открытие флагманского центра в больнице имени В.М. Буянова. Уже почти 40 тысячам пациентов в этом центре оказали помощь. Там выполнено около 30 тыс. хирургических вмешательств, из которых почти 10 тыс. — экстренные. По новому стандарту в столице работают шесть флагманских центров и все приемные отделения стационаров.

© РИА Новости

Завершена программа модернизации уже более 340 поликлиник, которые работают по единому московскому стандарту. В них теперь есть все необходимое: все специалисты, современное оборудование и комфорт.

Здоровьем и его профилактикой у москвичек вместо убогих женских консультаций занялись центры женского здоровья. В городе открылось уже 16 таких центров, 11 из них заработали за 2025 год.

На новый уровень вышла детская медицина, подчеркивает Собянин. Заработали суперсовременный многопрофильный комплекс Детской больницы святого Владимира, несколько обновленных исторических корпусов Морозовской больницы, шесть специализированных центров по лечению заболеваний сердца и желудочно-кишечного тракта на базе крупнейших детских стационаров. Для семей с детьми, рождёнными раньше срока, с низким весом или перенесших критическое состояние создали проект "Ранняя помощь", в котором врачи, специалисты соцзащиты и образования помогают малышам развиваться в соответствии с нормой.

Диагностика всех групп населения стала точнее и масштабнее. В минувшем году открылся пятый эндоскопический центр в больнице имени С.С. Юдина. Кроме того, в поликлиниках и эндоскопических центрах организовано бесплатное обследование в рамках проекта по профилактике онкологических заболеваний ЖКТ.

Проще и прозрачнее стала госпитализация горожан в стационары. Для этого запущена новая система маршрутизации между поликлиниками и стационарами — время ожидания плановой госпитализации сократилось в 2 раза. Переведены все городские больницы на использование браслетов с QR-кодами для пациентов. Теперь врачи и медсестры видят в системе весь лечебно-диагностический путь пациента и не тратят время на поиск и внесение данных.