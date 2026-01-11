Операции на сердце в России стали намного безопаснее

Главный внештатный специалист сердечно-сосудистой хирургии Минздрава России, президент НМИЦ им. А. Н. Бакулева, президент Лиги здоровья нации Лео Бокерия в интервью ТАСС рассказал о ситуации с сердечно-сосудистыми заболеваниями в РФ, о безопасности операций на сердце, а также о факторах риска и способах продления жизни.

— Международный комитет медиков сообщил о том, что заболеваемость в мире, связанная с болезнями сердца и сосудов, выросла на 46% за последние 30 лет. Так ли это? И какова ситуация по сердечно-сосудистым заболеваниям в РФ?

— Это абсолютная правда, это проверено многократно. Ситуация в России такая же, как во всем мире. Однако, у нас в стране ситуация лучше с точки зрения доступности лечения. Любой человек может прийти в любую клинику и там пролечиться, прооперироваться, пронаблюдаться. В целом в этом смысле ситуация благоприятная, потому что больные все больше и больше доверяют врачебному персоналу, который, безусловно, повышает свой запас знаний.

Я президент ассоциации сердечно-сосудистой хирургии в России, мы ежегодно проводим мероприятия, куда съезжается абсолютное большинство врачей, оперирующих на сердце, выступают с докладами. Кто не выступает, тот внимательно слушает и воочию перенимает опыт. И в регионах проводят свои конференции, что очень важно. Мне кажется, что мы на правильном пути.

— Безопаснее ли стали операции на сердце в последние годы?

— Конечно, стали намного безопаснее, потому что аппаратура невероятно точная и, что немаловажно, доступная врачу. Мы уже давно пользуемся этой аппаратурой, врачи по всей стране знают как, поэтому прогресс совершенно очевиден.

— А какие основные факторы риска можно выделить в сердечно-сосудистых заболеваниях?

— Это называется пороками сердца. Есть врожденные пороки сердца, когда ребенок уже рождается с патологией. А есть приобретенные — воспалительные ситуации в миокарде, в эндокарде. Но самое главное, что все они лечатся благодаря тому, что существует технология трансплантации, пересадки сердца. Эта тема тоже развита у нас хорошо. И сегодня нет таких вещей, когда при более или менее своевременном выявлении, мы не могли бы кардинально помочь.

Совершенно очевидно, что правильный образ жизни — это ключевое условие для того, чтобы человек жил как положено, до 90 лет хотя бы.

— Заметно ли увеличилась продолжительность нашей жизни?

— Продолжительность жизни, безусловно, улучшилась. Во-первых, потому что мы победили всякие инфекции, которые раньше "гуляли" и забирали десятки тысяч жизней. Во-вторых, у нас очень высокий уровень диагностики, благодаря наличию абсолютно первоклассных приборов. В-третьих, мы накопили колоссальный опыт хирургического лечения больных с пороками сердца, причем и с врожденными, и с приобретенными.

Очень важным компонентом является то, что очень активно мы готовим кадры. Это многоуровневая подготовка в нескольких центрах, чтобы человек мог посмотреть разные вещи. А сама по себе специальность врача, в частности специальность кардиохирурга, очень привлекательная: желающих все больше и больше. Ее прелесть в том, что тебе привезли пациента, а от тебя он уходит на своих ногах, здоровым. Очень благодарные, так скажем, результаты получаются.

— То есть в будущем мы без врачей точно не останемся?

— Да. И в будущем все, кроме врачей, будут "почти врачами", потому что много есть литературы и люди хотят разбираться в здравоохранении сами по себе. Просто мне с пациентами приходится каждый день встречаться, многие читают даже наши профессиональные журналы: чувствуется заинтересованность своим здоровьем в обществе.

— Стали ли люди больше интересоваться своим здоровьем за последние 10 лет?

— Да, намного больше. Наши поликлиники все время заполнены людьми, которые приходят на консультацию. Это происходит еще и потому, что возможностей стало больше: поликлиник стало намного больше, больниц, квалифицированных врачей. Поэтому процесс продвигается очень хорошо.

— Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил о том, что среди россиян выросло число людей с повышенным артериальным давлением. Чем обусловлена такая ситуация?

— Это естественный процесс. Во-первых, населения стало больше. Во-вторых, многие люди не идут в поликлинику, поэтому мы как-то этот процесс запустили. Мы перестали говорить, чтобы люди понимали, что если что-то заболело, то надо немедленно пойти к врачу, потому что за маленькой болячкой может таиться что-то серьезное. А если там ничего серьезного нет, ты получил информацию на высоком уровне.

— Действительно ли мужчины реже ходят на профосмотры, чем женщины, и меньше следят за своим здоровьем? И как их замотивировать следить за своим здоровьем лучше?

— Это должны делать женщины, которые с ними живут, потому что более близкого друга, чем супруга, когда человек женат, никого нет. И каждая женщина должна понимать, что в очень значительной степени состояние семьи зависит от здоровья мужа. Ведь это человек, который содержит семью, делает работу по дому и так далее. Конечно, женщины по части своего здоровья более организованы, более чувствительны. При этом муж и жена должны быть единым целым. Вопросом "как ты себя чувствуешь?" должно начинаться утро, внимание имеет колоссальное значение. Это такая, знаете, чувствительная сфера. Если мужчина чувствует, что ты беспокоишься о нем, это дает результат для улучшения его здоровья.

— Какие привычки наверняка могут продлить жизнь?

— Правильный образ жизни. Прежде всего, алкоголь — долой! Я понимаю, что случаются праздники, однако важно не перебарщивать в этом. И лучше выбирать напитки, которые не причиняют вреда. К таковым больше всего относится сухое вино, тогда как водка — очень тяжелый продукт. Огромный ущерб здесь наносится печени, я уже не говорю про сердце и про артериальное давление.

— Как вы считаете, можно ли запретами противостоять алкоголизации населения РФ? Или во всем хороша мера?

— Я считаю, что надо продолжать давить на этот процесс запрета алкоголя. Потому что есть люди, которые вышли на уровень алкоголизма, причем, это может быть образованный и культурный человек, который никогда не отличался вредными привычками, а тут засосало. С этим, конечно, надо бороться, это совершенно очевидно. Привлечь всех: и жену, и детей, и общественность. Мы должны быть чистыми. Я непьющий человек, хотя я родился и вырос в Грузии, где многие пьют много вина.

— Что конкретно за последние годы удалось сделать Лиге здоровья нации по части здоровьесбережения населения России?

— Мы ведем просветительскую деятельность: несколько лет подряд мы выезжали в регионы, куда приглашали наших лучших врачей, разных специалистов. И они ездили по этим регионам, делали обходы, обучали местных врачей различным приемам и так далее. Однако без хорошей диагностической аппаратуры сегодня ничего не сделаешь, каких бы серьезных знаний не было. И поэтому в этой части мы хорошо продвинулись на сегодняшний день. Я считаю, что мы на правильном пути и будем продолжать эту линию, чтобы диагностика доходила до каждого гражданина.

— А действительно ли неинфекционные заболевания "молодеют"?

— Я бы сказал, что наоборот. Вся врачебная деятельность серьезно регламентирована и таких данных сейчас нет.

— Мы видим увеличение случаев ожирения, в том числе среди подростков и детей. Как научить россиян принципам здорового питания?

— Вы знаете, я не видел официальной статистики в части ожирения россиян. Однако я хожу по улице и не вижу таких людей, как было это, скажем, 15-20 и так далее лет назад. И мне кажется, что абсолютное большинство людей, тем более в мегаполисах, прекрасно понимают, что для того, чтобы прожить достаточно долго и быть здоровым, надо соблюдать определенные правила, которые фактически регламентированы. И я абсолютно уверен в том, что через какое-то небольшое количество лет у нас эта тема вообще даже не будет обсуждаться.

— Как стресс влияет на сердце? Сокращает ли он годы жизни?

— Вы знаете, такой статистики нет, что стресс сокращает продолжительность жизни. Но это плохой компонент, и он обычно затрагивает людей, которые не научили себя с детства держать в определенных рамках. Норма жизни — это спокойствие.

Пользуясь случаем, я хочу еще раз сказать, что будьте добрыми, особенно к вашим детям. Потому что они молодые, юные, маленькие. И миротворческое поведение родителей, нежное, теплое… Оно крайне важно. Оно влияет на то, каким вырастет ваш ребенок и какими будут ваши внуки. Будьте очень миролюбивыми и терпеливыми.