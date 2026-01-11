Мужчина с раком четвертой стадии назвал единственный симптом недуга

Находящийся в хорошей физической форме мужчина был обескуражен, когда первое же обследование, назначенное врачами из-за "незначительной проблемы", выявило у него тяжелое заболевание.

62-летний отец двоих детей из Хэмпшира рассказал, что проблема возникла в тот момент, когда он набрал оптимальную физическую форму и в целом отлично себя чувствовал. Мужчина стал замечать, что просыпается по ночам, ощущая потребность пойти в туалет. По его словам, это было "едва уловимое, но непривычное изменение". Кроме того, как выяснилось, это был единственный ранний признак его неизлечимого недуга, передает Daily Mail.

«В течение нескольких месяцев я просыпался по ночам, чтобы сходить в туалет. Я думал, это просто инфекция мочевыводящих путей или что-то подобное. Потому что никаких других проблем со здоровьем у меня не было, и я не чувствовал себя плохо», — отметил мужчина.

Между тем анализ крови на ПСА (простатический специфический антиген) выдал угрожающий результат — показатель превысил норму в несколько раз. Последующая биопсия выявила рак предстательной железы четвертой стадии, который распространился на лимфатические узлы, легкие и кости. С этого момента для британца началась долгая борьба с недугом.