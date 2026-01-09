Врачи за восемь минут спасли россиянина с тромбами в легких

Врачи Новосибирска спасли жизнь 43-летнего пациента всего за восемь минут. Мужчину доставили в больницу с сильной одышкой и учащённым дыханием, сообщает

Обследование показало, что доступ кислорода был перекрыт тромбами: одно лёгкое не функционировало, начались проблемы со вторым. По словам заведующего отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения городской клинической больницы №2 Артёма Ляшенко, ситуация была критической, и время шло на минуты.

Хирурги провели сложную и точную операцию, в ходе которой удалили два тромба. Сам пациент подтвердил успешность вмешательства.

Раньше такие операции проводились только в узкоспециализированных федеральных центрах. Расширение возможностей стало результатом национального проекта «Здравоохранение»: два года назад в Новосибирске на базе этой больницы был открыт современно оснащённый сосудистый центр, где ежедневно оказывают помощь пациентам в критическом состоянии.