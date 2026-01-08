Ямальские хирурги сделали подростку три операции за раз

Детские хирурги Новоуренгойской центральной горбольницы Олег Верхоланцев и Ольга Безрукова сделали подростку симультанную операцию. Во время нее врачи провели сразу три хирургических манипуляции, сообщил телеграм-канал медучреждения.

«У подростка при лапароскопической операции по устранению варикоцеле обнаружены паховые грыжи с обеих сторон. Врачи выбрали оптимальную для пациента тактику меньшей нагрузки на организм <...>. Ольга Безрукова и Олег Верхоланцев одномоментно выполнили три операции», — говорится в сообщении.

Во время симультанной операции врачи продемонстрировали идеальную работу в команде и мастерство высочайшего уровня. Сейчас подросток восстанавливается, в ближайшее время его выпишут домой.