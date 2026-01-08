Когда детей начнут прививать от вируса папилломы человека

Вакцину от ВПЧ планируется включить в Национальный календарь профилактических прививок в 2027 году. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

"Планируем в 2027 году добавить в Национальный календарь вакцину от вируса папилломы человека (ВПЧ). Поэтому уже в 2026 году нам необходимо будет законодательно принять соответствующее решение", - сообщил депутат.

Включение прививки в нацкалендарь означает, что она будет бесплатной для всех.