Когда детей начнут прививать от вируса папилломы человека

Детей начнут прививать от вируса папилломы человека в 2027 году
Вакцину от ВПЧ планируется включить в Национальный календарь профилактических прививок в 2027 году. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
"Планируем в 2027 году добавить в Национальный календарь вакцину от вируса папилломы человека (ВПЧ). Поэтому уже в 2026 году нам необходимо будет законодательно принять соответствующее решение", - сообщил депутат.
Включение прививки в нацкалендарь означает, что она будет бесплатной для всех.
"Поэтому при рассмотрении бюджета на 2027-й и последующие годы нам будет необходимо учесть введение данных вакцин в календарь прививок и определить те суммы, которые нужны государству для реализации этого календаря. Прививка от ВПЧ в том числе связана с профилактикой онкозаболеваний у женщин, и врачебное сообщество ждет введения в календарь прививок этой вакцины. Решение уже на финальной стадии", - пояснил Леонов.