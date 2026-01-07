Какой процент лекарств от сахарного диабета производится в РФ

Доля отечественных лекарств для лечения сахарного диабета в общем объеме продаж по итогам трех кварталов 2025 года составила почти 60% в натуральном и 39,2% в стоимостном выражении, рассказали "Российской газете" в Минпромторге. С 2020 по 2024 год ежегодный прирост их производства наблюдался в размере 7,63% в натуральном выражении.

© Российская Газета

В ведомстве обратили внимание, что сегодня, по данным Государственного реестра лекарственных средств, на территории Российской Федерации зарегистрировано 590 препаратов для лечения сахарного диабета по 59 международным непатентованным наименованиям (МНН), то есть по действующему веществу. Из них препараты по семнадцати действующим веществам - это инсулины и их аналоги. В России по полному производственному циклу, то есть с субстанции, производят почти половину, или 29 лекарств от диабета по МНН, еще 14 препаратов по МНН (23,73%) локализованы на российских площадках со стадии готовой лекарственной формы, а четыре - со стадии упаковки.

В Минпромторге подтвердили, что за последние пять лет на российском рынке появились современные препараты для лечения сахарного диабета второго типа. Основными новинками стали российские аналоги инновационных зарубежных лекарств, прежде всего в классе агонистов рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1), агонистов рецепторов ГИП и ГПП-1 (лираглутид, семаглутид, тирзепатид). Это препараты, снижающие сахар и помогающие в борьбе с лишним весом.

Появление новых отечественных препаратов для лечения диабета с полной локализацией производства в России позволило увеличить доступность противодиабетического лечения и привело к снижению цен на эти лекарства, говорит вице-президент по развитию бизнеса ГК "Фармасинтез" Наталья Малых. Кроме того, подчеркнула она, инновационные разработки позволяют повысить качество лечения. Эксперт обратила внимание, что на территории страны сегодня выпускается большинство инсулинов, также российские компании сейчас ведут разработки новых пролонгированных инсулинов. Кроме того, в медицине стали широко применяться инсулиновые помпы. В РФ также налажено производство тест-систем для мониторинга глюкозы, тест-полосок, шприцев-ручек.

"Это также снижает зависимость от импорта и повышает доступность этих медикаментов", - подчеркнула Малых.

Необходимые препараты от диабета сегодня полностью представлены на фармацевтическом рынке, считает директор по экономике здравоохранения "Р-Фарм" Александр Быков. А в компании "Альфарм" российский рынок препаратов для лечения сахарного диабета, включая инсулины, оценили примерно в 120 млрд рублей.

В Минпромторге добавили, что Россия также экспортирует такие лекарства. При этом на зарубежных рынках хорошо зарекомендовали себя наши генно-инженерные инсулины человека. Сегодня мы поставляем более пяти видов таких препаратов - преимущественно в страны СНГ и Восточную Азию, подчеркнули в ведомстве.