Россиянка нашла у себя моллюсков после занятий на пилоне

21-летняя россиянка заработала себе моллюсков после занятий на пилоне. О неожиданном приобретении она рассказала Telegram-каналу Shot.

Контагиозных моллюсков девушка обнаружила в паху после нескольких занятий стрип-пластикой. Поначалу собеседница канала приняла их за прыщи, но поставленный медиками диагноз оказался серьезнее. Контагиозные моллюски передаются контактным путем при ослабленном иммунитете.

Появление моллюсков девушка связывает исключительно с посещением занятий стрип-пластикой и обвиняет учредителей заведения в несоблюдении гигиены в залах. Сеансы лазерного выжигания обошлись россиянке в 11 тысяч рублей. С подобной ситуацией, как оказалось, столкнулась не одна она: на заражение вирусным заболеванием кожи после посещения занятий на пилоне пожаловались и другие клиентки заведения.

Грибковыми заболеваниями и вирусом папилломы можно заразиться в бане, предупреждают врачи. Однако в плане половых инфекций рисков нет — концентрация соответствующих вирусов или бактерий в воде, на кафеле или деревянных полках ничтожно мала для инфицирования.