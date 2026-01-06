Онколог рассказал, какие виды рака будут преобладать в ближайшие десять лет

Рак кожи, молочной и предстательной желез останутся в дальнейшем самыми распространенными видами онкозаболеваний. Об этом сообщил в интервью ТАСС генеральный директор НМИЦ радиологии, главный онколог Минздрава России Андрей Каприн.

«Лидирующие позиции в будущем продолжат занимать опухоли кожи, кроме меланомы, сегодня это самая распространенная группа [онкозаболеваний]. К 2034 году число новых случаев может достигнуть примерно 117 тысяч. На втором и третьем местах останутся рак молочной железы и рак предстательной железы. По некоторым группам заболеваний мы прогнозируем прирост, который можно связать с изменениями в структуре факторов риска, улучшением диагностики и демографическими сдвигами», — сказал он.

Каприн добавил, что среди факторов, влекущих за собой рост вероятности развития онкозаболеваний, можно выделить курение, чрезмерное потребление алкоголя, рацион с высоким содержанием переработанных продуктов и калорий, а также недостаточную физическую активность.

Важную роль играет и генетическая предрасположенность, поскольку наличие семейной истории значительно увеличивает риск развития рака по ряду типов опухолей. Благодаря современным методам диагностики удается обнаруживать опухоли, которые ранее часто оставались незамеченными, особенно на ранних стадиях.