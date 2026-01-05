Названы главные направления развития службы здоровья на пять лет

Эксперт Велданова назвала главные направления развития службы здоровья на 5 лет
В декабре 2025 года была утверждена Стратегия развития здравоохранения России на ближайшие пять лет. О ключевых моментах этого базового документа для построения дорожной карты развития отрасли, целях и задачах "Российской газете" рассказала директор Центра развития здравоохранения Школы управления "Сколково", доктор медицинских наук Марина Велданова.
Говоря о сегодняшнем состоянии в сфере охраны здоровья граждан, можно отметить следующие важные моменты:
- отмечен рост на 25% уровня удовлетворенности населения медицинской помощью за последние 5 лет;
- вырос охват населения профилактическими осмотрами — практически 110 млн человек;
- впервые зафиксирована положительная динамика в кадровом обеспечении отрасли;
- 100% организаций используют медицинские информационные системы и электронный документооборот;
- активно внедряются изделия и сервисы, созданные с применением технологий искусственного интеллекта;
- в 2019-2024 годах фактический рост расходов на оказание медицинской помощи за счет всех источников финансирования по программе госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (включая территориальные программы ОМС) составил 45%, сказала Марина Велданова.
При этом на фоне высокой озабоченности состоянием общественного здоровья по различным заболеваниям остается недостаточно высоким уровень территориальной доступности медицинских организации и их структурных подразделений.
Наиболее значимые вызовы — старение населения, необходимость увеличения доступности медицинской помощи и уровня удовлетворенности ею населения; необходимость обеспечения технологического суверенитета за счет производства отечественных лекарств и медицинских изделий.
Соответственно, целями развития здравоохранения в России обозначены повышение качества медицинской помощи и увеличение ее доступности для граждан, соблюдение их прав в сфере охраны здоровья и обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий.
Вот главные задачи, зафиксированные в Стратегии:
- борьба с факторами риска неинфекционных болезней;
- внедрение технологий сбережения здоровья на популяционном уровне;
- акцент на здоровое старение и активное долголетие;
- развитие технологий персонализированной медицины;
- разработка информационных систем в сфере здравоохранения с поддержкой принятия врачебных решений с использованием ИИ;
- технологический суверенитет в производстве лекарств и медизделий до 80%.
«Обращает на себя внимание часть задач, связанных с совершенствованием организационно-управленческой ситуации в отрасли. Например, развитие добровольчества (волонтерства) и наставничества в системе здравоохранения, разработка и внедрение эффективных организационных технологий, совершенствование принципов финансового менеджмента для обеспечения финансовой устойчивости медорганизаций, обеспечение информационно-аналитической поддержки управленческих решений, развитие механизмов управления», — отметила Велданова.