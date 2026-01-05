Названы виды рака, которые могут развиться после новогодних праздников

Неправильное питание, злоупотребление алкоголем и низкая физическая активность в новогодние праздники действительно повышают риск развития некоторых видов рака. В их числе рак желудка, толстого кишечника, печени, поджелудочной железы, молочной железы и легких, рассказал «Газете.Ru» врач-онколог, хирург АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Руслан Басанов.

© Freepik

«Злоупотребление соленой пищей, копченостями, консервированными продуктами и алкоголем увеличивает вероятность возникновения опухоли желудка. Эти продукты содержат нитраты и канцерогены, способствующие развитию заболевания. Высокое потребление красного мяса и обработанных мясных продуктов, низкое содержание клетчатки в рационе и недостаток физической активности являются основными причинами колоректального рака. Жирная пища замедляет пищеварение, увеличивая контакт вредных веществ с кишечником», – объяснил врач.

Риски развития рака печени повышаются из-за употребления алкоголя. Если человек пьет постоянно, у него может развиться цирроз печени, который затем может перерасти в гепатоцеллюлярную карциному (рак печени). Ожирение также способствует этому заболеванию.

«Высокий уровень сахара в крови, связанный с неправильным питанием и ожирением, ассоциируется с повышенным риском рака поджелудочной железы. Алкоголь дополнительно повреждает поджелудочную железу, повышая этот риск. Употребление алкоголя значительно увеличивает риск развития рака груди у женщин. Даже умеренное количество спиртного способно повысить вероятность появления злокачественной опухоли», – заметил доктор.

Хотя курение остается главным фактором риска рака легких, пассивное курение и загрязнение воздуха, вызванное промышленностью и транспортом, также играют роль. Кроме того, по словам врача, неправильное питание и малоподвижный образ жизни усугубляют ситуацию, ослабляя иммунную систему организма.