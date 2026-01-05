Россиянам разъяснили, какие медицинские услуги теперь не входят в ОМС

В государственной системе обязательного медицинского страхования (ОМС) произошла корректировка механизмов финансирования определенных видов медицинской помощи. Основной спектр бесплатных услуг остался прежним, однако некоторые направления были исключены из прямого финансирования.

«Согласно официальной информации, лечение таких заболеваний, как туберкулез, ВИЧ-инфекция, болезни, передающиеся половым путем, а также специализированная медицинская помощь при психических расстройствах, больше не оплачивается напрямую из средств ОМС», – передаёт «Life.ru».

При этом основной набор медицинских услуг по-прежнему предоставляется бесплатно: осмотры врачей общей практики, профилактические осмотры, иммунизация, лабораторные исследования, высокотехнологичная медицинская помощь, лечение в стационаре и наблюдение за беременными. Как поясняет Федеральный фонд ОМС, данные изменения не приводят к полному прекращению бесплатной помощи для перечисленных категорий граждан. В некоторых ситуациях финансирование лечения этих заболеваний может производиться непосредственно из региональных бюджетов.

Напоминаем, ранее стало известно о том, что жители Саратовской области смогут сделать трансплантацию почки бесплатно.