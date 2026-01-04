Как к 2030 году в России изменится выпуск жизненно необходимых лекарств

За последние шесть месяцев в областном онкологическом диспансере Свердловской области стало больше врачей. Благодаря этому ожидание операций сократилось с полутора месяцев до одной недели. И таких медучреждений будет больше.

С 2025 года заработал нацпроект "Новые технологии сбережения здоровья", в фокусе которого также и подготовка специалистов. К 2030 году около трех тысяч студентов должны пройти стажировки и практики в научных лабораториях ведущих исследовательских и образовательных учреждений, на предприятиях, где производят медицинские изделия и лекарства.

В целом же нацпроект нацелен на укрепление технологического суверенитета страны в здравоохранении. Врачей необходимо обеспечить российскими научными разработками, лекарствами и медтехникой для диагностики, лечения и предупреждения болезней. К 2030 году в России должны производить более 90 процентов жизненно необходимых лекарств и 40 процентов медизделий.

Также в прошлом году началась реализация нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". Он пришел на смену нацпроекту "Здравоохранение". В зоне его ответственности все ключевые направления отрасли: от первичного звена и экстренной помощи до борьбы с социально значимыми болезнями, от реабилитации до цифровых решений.

В прошлом году особое внимание было сосредоточено на помощи пациентам с высоким риском осложнений сердечно-сосудистых заболеваний. Бесплатные препараты получили более миллиона больных. Эффективнее становится поддержка пациентов с сахарным диабетом. Более 930 тысяч пациентов прошли обучение по специализированным программам в Школах диабета.

К 2030 году ожидаемая средняя продолжительность жизни россиян должна достичь 78 лет, а к 2036 году - 81 год.

Тем временем

В Самарской области стартовал пилотный проект по использованию искусственного интеллекта для диагностики рака шейки матки на ранней стадии.

Систему создали в Национальном медицинском исследовательском центре имени В. А. Алмазова. Она поможет чаще обнаруживать рак на стадиях, когда он лучше всего поддается лечению. Это важно для снижения смертности от этого заболевания.

"Мы работали над созданием программы два года, использовали данные трех центров, обработали более 10 тысяч изображений. Проект имеет большие перспективы", - рассказал заместитель гендиректора центра Дмитрий Куропеев.

Для врачей проведут обучающие мастер-классы, чтобы они научились использовать систему в своей работе.

