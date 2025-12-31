Что делать, если на Новый год стало плохо

Новогодние праздники — время радости, но, к сожалению, иногда они могут омрачиться внезапным недомоганием или случайной травмой. Как действовать в такой ситуации, чтобы помощь пришла максимально быстро и эффективно? Специалисты Московской скорой помощи рассказали "Российской газете" о простом, но жизненно важном алгоритме действий.

Первое и главное: звонок на 103

Диспетчерская станция скорой и неотложной медицинской помощи по номеру 103 - это ваш первый и самый важный контакт. Диспетчер не только принимает вызов, но и всегда может дать консультацию, а также определить, требуется ли человеку экстренная помощь на месте или ему безопаснее самостоятельно обратиться в травмпункт.

Когда «скорая» выезжает по вызову экстренно?

Бригады направляются незамедлительно при состояниях, угрожающих жизни. К ним относятся:

сильное кровотечение;

серьезный ожог;

сильная, нестерпимая боль;

затруднение дыхания;

потеря сознания;

выраженная слабость;

подозрение на отравление.

Как правильно вызывать помощь?

Наберите 103. Четко и спокойно опишите диспетчеру все симптомы. Внимательно следуйте полученным инструкциям до приезда бригады. Не перемещайте пострадавшего без крайней необходимости и оставайтесь с ним. Важно! При ожоге ни в коем случае не смазывайте пораженный участок мазями, маслом, сметаной и другими средствами — это может серьезно навредить.

Когда можно добраться до врача самому?

Самостоятельно обратиться в травмпункт можно в тех ситуациях, когда пациент в состоянии передвигаться, а полученная травма (например, ушиб, вывих, порез) не несет непосредственной угрозы для жизни. Диспетчер 103 поможет принять это решение.

Главный совет от медиков в праздничные дни — не игнорировать тревожные симптомы и не стесняться звонить 103. Четкие действия и вовремя оказанная помощь — залог того, что праздник останется праздником для всех.