Страховые медорганизации системы ОМС усилят поддержку граждан в праздники

Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин поручил страховым медорганизациям усилить работу по сопровождению застрахованных в ОМС, чтобы те могли своевременно получать качественную и бесплатную медпомощь. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе фонда.

© РИА Новости

«Председатель ФОМС Илья Баланин поручил страховым медицинским организациям усилить работу по сопровождению застрахованных в ОМС, чтобы граждане могли своевременно получать качественную и бесплатную медпомощь», — говорится в сообщении.

Для обеспечения информационной поддержки пациентов в праздничные дни страховые медицинские организации должны организовать дежурство специалистов для оперативного сопровождения застрахованных лиц, запустить дополнительные каналы связи с пациентами через кол-центры, обеспечить оперативное рассмотрение всех поступающих обращений и жалоб и разместить актуальную информацию о работе служб поддержки.