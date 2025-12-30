Какое будущее ждет телемедицину в России

Телемедицина стремительно вошла в повседневную практику здравоохранения, особенно после пандемии COVID-19. В условиях сокращения числа стационаров, их реорганизации, а также нехватки врачей, факторов, приводящих к расширению стационарзамещающих технологий.

Старший преподаватель медицинского факультета Университета «Синергия» Любовь Ерофеева в комментарии RuNews24.ru отметила, что главными преимуществами телемедицины являются доступность для современного человека и удобство – можно проконсультироваться, не выходя из дома.

Пациенты из отдалённых районов, маломобильные граждане, пожилые люди и те, кто проходит длительную реабилитацию (например, после ампутации или операции на суставе, или при паллиативном лечении), могут получить консультацию врача или опытной медсестры на месте пребывания. Это сокращает нагрузку на стационары, снижает риск инфекционных осложнений при контактах больных и экономит время.

«Особенно эффективна телемедицина в наблюдении за пациентами с хроническими состояниями и заболеваниями: контроль заживления ран, коррекция компрессионного трикотажа при венозной недостаточности, динамическое наблюдение за культёй после ампутации. Современные платформы позволяют передавать фото, видео, данные с носимых устройств (пульс, давление, уровень глюкозы), что повышает качество дистанционного мониторинга».

В ряде случаев, когда пациента невозможно транспортировать на консультацию в ведущие медицинские учреждения, телемедицина «приводит» специалистов узкого профиля и экспертов прямо «к постели больного».

Однако, как во всем, есть и ограничения. Главный минус — невозможность физикального осмотра больного. Нельзя оценить пульсацию, тонус живота, неврологический статус или состояние глубоких тканей. Риск диагностических ошибок возрастает при острых состояниях, особенно сочетанных патологиях: тромбозе, нагноении раны, перитоните.

«Кроме того, не все пациенты владеют цифровыми навыками — особенно, это касается пожилых людей. Технические сбои, вопросы конфиденциальности и правовой статус консультаций (можно ли выписать больничный дистанционно?) также пока не регламентированы и остаются вызовами».

Что будет дальше? Телемедицина не заменит очный приём, но станет его неотъемлемым дополнением. Ожидается интеграция с ИИ: алгоритмы будут анализировать фото ран и предлагать тактику ухода. Расширится использование «телемедицинских патронажей» — медсестра консультирует пациента после выписки, координирует взаимодействие с врачом, реабилитологом и соцслужбами.

В будущем телемедицина наверняка станет частью «персонализированной, непрерывной модели ухода», где пациент — активный участник, а медики — координируют его пути к выздоровлению.