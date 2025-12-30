Названы города России с высоким уровнем заболеваемости ОРВИ и гриппом

Ситуацию по гриппу и ОРВИ в стране обсудили сегодня на селекторном совещании с регионами, которое провела глава Роспотребнадзора Анна Попова. Уровень сезонной заболеваемости сохраняется. Среди вирусов гриппа по-прежнему доминирует "гонконгский" штамм A(H3N2).

При этом в НИИ гриппа имени Смородинцева сообщили, что к 21 декабря эпидемические пороги суммарной заболеваемости гриппом и ОРВИ по всему населению были превышены на 20% и более в 27 городах (из 61 города, приславшего отчеты).

Это города:

Архангельск,Астрахань,Белгород,Брянск,Владикавказ,Владимир,Вологда,Воронеж,Иркутск,Казань,Калининград,Липецк,Норильск,Пермь,Псков,Саратов,Сыктывкар,Тверь,Томск,Тула,Ульяновск,Уфа,Хабаровск,Чебоксары,Челябинск,Южно-Сахалинск,Ярославль.

В Роспотребнадзоре, в свою очередь, отметили, что в России в этом сезоне довольно высокий уровень вакцинации: прививки сделали 54,8% от совокупного населения.

"В преддверии новогодних праздников важно помнить, что при появлении любых симптомов респираторного заболевания следует обращаться за медицинской помощью. Роспотребнадзор рекомендует также соблюдать общие меры профилактики: чаще мыть руки с мылом, по возможности избегать посещения людных мест и массовых мероприятий, использовать защитные медицинские маски, прежде всего в местах с повышенным риском заражения", - напомнили в надзорном ведомстве.