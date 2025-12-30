В Орехово-Зуево ребенку удалили аппендицит малоинвазивным способом

В Орехово-Зуевскую больницу госпитализировали двухлетнего мальчика в тяжелом состоянии. По данным пресс-службы областного Минздрава, у него наблюдались боли в животе, высокая температура и постоянная рвота.

Обследование показало острый аппендицит с развитием перитонита. Речь идет о воспалительном процессе, способном спровоцировать нарушения функций организма. Операция заняла примерно 1,5 часа: хирурги удалили очаг воспаления, очистили брюшную полость от гноя и восстановили моторику кишки. За счет малоинвазивных методик получилось минимизировать риски и сократить время вмешательства.

После операции мальчик восстанавливался в реанимационной палате, ему проводилась комплексная интенсивная терапия. На данный момент юный пациент выздоровел и уже вернулся домой.