Как российские фармкомпании покоряют зарубежные рынки

За три года известная российская компания вывела на рынок три препарата семаглутида и тирзепатида для лечения диабета и ожирения, заместив ушедшие с нашего рынка импортные аналоги. Сейчас компанию называют абсолютным лидером на рынке препаратов для лечения ожирения. А линейка инсулинов, разработанных здесь, позволяет оказывать помощь людям с сахарным диабетом на самом современном уровне. Следующий шаг - активный вывод продуктов компании на международный уровень. Об этом "Российской газете" рассказал генеральный директор "Герофарма" Петр Родионов.

Только что принята новая госстратегия развития здравоохранения до 2030 года, где борьба с ожирением стала национальным приоритетом. Как вы видите роль вашей компании в выполнении этих задач? Как повлияет эта стратегия на ваши планы по развитию портфеля таких препаратов?

Петр Родионов: Включение борьбы с ожирением в стратегию здравоохранения до 2030 года - значимый шаг, который подтверждает, что избыточный вес - это серьезное хроническое заболевание и решение этой проблемы требует системного подхода. Важно, что здесь речь идет не о пассивном получении медицинской помощи, а о формировании новой модели взаимодействия, где пациент становится активным участником процесса и берет на себя ответственность за собственное здоровье.

Мы очень надеемся на масштабную информационную кампанию по борьбе с ожирением. На наш взгляд, это самый эффективный инструмент привлечения внимания пациента, в котором бизнес может сыграть не последнюю роль. Наша общая задача - донести, что проблема действительно существует, а ее решение способно кардинально изменить жизнь - не просто повысить ее качество, но и продлить, вернуть радость и интерес к каждому дню.

Какую роль в прорывных разработках играет поддержка государства? Можно ли сказать, что сегодняшняя регуляторная среда позволяет не просто замещать зарубежные лекарства, но и создавать собственные инновационные препараты?

Петр Родионов: Инновационные разработки - это долгосрочные проекты с неопределенным горизонтом возврата инвестиций. Именно поэтому поддержка государства играет колоссальную роль. В настоящий момент нам не хватает механизма, направленного точечно на развитие инноваций. Да, есть проект соответствующей субсидии, но на практике он пока не запущен. Мы очень рассчитываем, что такая поддержка появится в ближайшем будущем.

К тому же механизм компенсации логистических затрат способен существенно поддержать развитие отрасли. Возврат такой меры позволил бы нам эффективней конкурировать за рубежом, особенно в странах Юго-Восточной Азии.

Ваша компания - одна из немногих российских, которая активно выводит свои препараты на международные рынки. Причем в ряд стран вы не просто экспортируете препараты, а локализуете производство. Почему вы выбрали такую глубокую модель вместо простого экспорта?

Петр Родионов: Мы делаем все возможное, чтобы по праву называться международной компанией. В этом году зарегистрировали и начали продавать "Семавик" в Казахстане, Азербайджане и Узбекистане, недавно он появился в Парагвае. В 2026 году планируем экспорт еще как минимум в пять стран.

Мы поступательно расширяем географию своего присутствия, и динамика роста говорит сама за себя. Если на начальном этапе преимущественно это были оригинальные препараты и инсулины, то сегодня мы успешно выходим на международные рынки с лекарствами метаболического профиля. Это важный шаг в расширении продуктовой линейки: мы не просто поставляем уже зарекомендовавшие себя решения, но и предлагаем партнерам инновационные разработки, отвечающие актуальным запросам здравоохранения. Это решает важную социальную задачу: обеспечение населения стран востребованными, эффективными и доступными лекарствами.

Если говорить о локализации, то в результате мы получаем не просто точку присутствия на зарубежном рынке, а устойчивое конкурентное положение. Мы можем оперативно реагировать на изменения спроса, гибко настраивать производственные процессы и выстраивать долгосрочные партнерские отношения, которые выгодны всем сторонам.

Продолжая вопрос экспорта - не так давно компания Novo Nordisk усомнилась в законности экспорта "Семавика". Что можете им ответить?

Петр Родионов: Наша компания строго соблюдает российские законы и в данном случае действует в полном соответствии с правовыми актами, предоставляющими право использовать изобретения любыми не противоречащими закону способами. Наш приоритет - доступность терапии для пациентов с серьезными заболеваниями, в том числе за рубежом. Тысячи людей нуждаются в эффективной терапии. Наш препарат способен закрыть этот пробел там, где другие варианты слишком дороги или недоступны.

Если говорить о трендах, куда, по-вашему, движется мировая фармацевтика - в сторону персонализированных препаратов или массовых решений, подобных вашим? Как вы планируете балансировать между быстрым выводом на рынок качественных дженериков и собственными инновационными разработками?

Петр Родионов: С одной стороны, активно развивается персонализированная медицина, основанная на генетических данных, биомаркерах, с использованием ИИ, что позволяет создавать таргетные препараты для конкретных групп пациентов. С другой стороны, совершенствование лекарств остается востребованным, особенно в отношении социально значимых заболеваний.

Главная наша задача сейчас - улучшать существующую терапию, делая ее более эффективной, безопасной и доступной. Мы переходим от дженерической модели производства к инновационной и работаем над расширением портфеля новыми препаратами. К примеру, мы создаем уникальный инсулин с недельным профилем действия - всего одна инъекция в неделю вместо ежедневных уколов. Это может изменить жизнь людей с диабетом и сделать терапию более комфортной. Мы уже завершили первую фазу клинических исследований и в начале следующего года приступаем ко второй. Когда в 2030 году мы выведем препарат на рынок - это будет настоящий прорыв и для врачей, и для пациентов.

В следующем году компании исполняется 25 лет. Как вы оцениваете этот путь - от производителя инсулинов до технологического лидера в разных областях? И к какой цели вы стремитесь к следующей круглой дате - 30-летию?

Петр Родионов: Мы начинали с производства инсулинов и на сегодняшний день добились ощутимых результатов в этом направлении в России. Из предприятия с оборотом всего в сто тысяч рублей мы выросли в быстрорастущую фармкомпанию. В 2023 году мы вывели на рынок первый препарат метаболического профиля, сегодня он лидер аптечных продаж. Такой темп задает планку для нас, и мы точно не собираемся сбавлять обороты. К 30-летию компании мы безусловно расширим свое международное присутствие, наполним портфель инновационными разработками и закрепим свое лидерство в эндокринологии.