Британка рассказала, как ей отказывали в медпомощи из-за мизогинии

Британская комедиантка Джульетт Бертон не смогла сразу получить помощь врачей и обвинила в этом мизогинию — предубежденное отношение к женщинам. Ее историей заинтересовалось издание Metro.

© Lenta.ru

По словам Бертон, в мае 2024 года она обратилась к врачу с жалобами на четыре недели покрывающую все ее тело сыпь.

«Утром я принимала душ, и мне показалось, что я попала под кислотный дождь. По совету терапевта мы с моим парнем Адамом отправились в клинику неотложной помощи, и вот какой ответ я получила: "Попробуйте испытывать меньше стресса"», — вспоминает она.

Добиться медицинской помощи ей помогла только поддержка встревоженного состоянием ее здоровья партнера.

«"Ей очень больно, и она нуждается в помощи", — заявил он в больнице спокойно и четко. "Этот совет уже не помог, и становится только хуже"», — процитировала его девушка.

Только после этого врач выслушал девушку и прописал сильное болеутоляющее и стероидный крем от сыпи.

«Если бы Адам не отвез меня в больницу и не убедил вытерпеть шестичасовое ожидание осмотра, а затем не поговорил с врачом, я подозреваю, что меня бы снова бросили в беде», — считает Бертон.

Когда пара отправилась за кремом, мужчине снова пришлось вступиться за партнершу.

«Благодаря его помощи нам выдали нужный объем вместо флакончика размером не больше тюбика зубной пасты для путешествий. Сыпь покрывала каждый дюйм моего тела от шеи до пят, но сперва нам дали флакон, который помог бы справиться только с сыпью на тыльной стороне ладони», — рассказала Бертон.

Ранее сообщалось о молодом человеке, смертельную болезнь у которого сначала приняли за простое воспаление лимфоузлов из-за свинки.