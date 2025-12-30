Как новогодние каникулы влияют на количество детских травм

Количество детских травм во время новогодних каникул возрастает в среднем на 20%. Об этом сообщил в беседе с ТАСС ректор Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, главный неонатолог Минздрава РФ Дмитрий Иванов.

"Во время новогодних каникул количество детских травм возрастает где-то на 20% - переломы различного характера, черепно-мозговые травмы из-за неосторожного катания на горках, санках, ватрушках. Родителям надо всегда помнить, что дети склонны переоценивать свои возможности. В них еще нет страха, который есть у взрослых", - сказал он.

Ректор подчеркнул, что родители не должны отпускать из внимания детей даже на очень короткое время. Например, если ребенок едет на ватрушке, то взрослые должны подстраховать.

"Если мы вышли с ребенком гулять, то мы должны уделить ему это время", - заключил он.

Как рассказал Иванов, во время новогодних каникул клиника Педиатрического университета будет работать в круглосуточном режиме. Все специалисты, лаборатории и системы госпитализации будут доступны.