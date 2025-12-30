Россияне стали чаще болеть раком крови

Частота заболевания раком крови за 10 лет выросла на четверть в России, но в целом оно встречает нечасто, заявила завкафедрой онкологии и паллиативной медицины РМАНПО Ирина Поддубная.

Эксперт в интервью изданию «Научная Россия» добавила, что пациентов с этим диагнозом в целом немного, но это, как правило, молодые люди (от 20 до 35 лет).

Профилактика этого недуга пока неизвестна, но ее поиски ведутся. Для сохранения здоровья кроветворной системы рекомендуется проходить диспансеризацию, подчеркнула Поддубная. Обследования должны быть регулярными, добавила она.

Специалист отметила, что последние 10 лет привнесли значительные успехи в лечении опухолей кроветворной системы - появились принципиально новые препараты. Онкогематология развивается наиболее успешно и наиболее эффективно по сравнению с лечением других видов рака, добавила Поддубная.

