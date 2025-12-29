Эксперт рассказал о лечении болезни Бехтерева новым российским препаратом

Инновационный отечественный препарат от болезни Бехтерева "Сенипрутуг" инъекционно вводится через три месяца после первого приема, а далее каждые полгода. При этом при развитии ремиссии появляется возможность увеличения промежутков между введениями или уменьшения дозы, сообщил директор НИИ ревматологии им. В. А. Насоновой, главный внештатный специалист-ревматолог Минздрава РФ Александр Лила в интервью изданию "Научная Россия".

"Это инъекционный внутривенный препарат. Через три месяца после первого введения пациент получает вторую инфузию и далее каждые полгода. При развитии ремиссии появляется возможность или увеличения промежутков между введениями препарата, или уменьшения дозы", - сказал Лила.

Он отметил, что инъекции раз в полгода - это достаточно редко. Кроме того, само введение препарата не требует дополнительных методов реабилитации.

По его словам, уникальность этого препарата в том, что он уже находится в обороте, но параллельно продолжаются вторая и третья фазы клинических испытаний. Все пациенты проходят лечение бесплатно, уточнил Лила.

Препарат "Сенипрутуг" разработали ученые Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова Минздрава России, Института биоорганической химии имени академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН совместно с отечественной фармацевтической компанией "Биокад". Ранее он был зарегистрирован Минздравом России.

Болезнь Бехтерева - хроническое заболевание, при котором антитела принимают хрящевую ткань и суставы организма за инородные тела. Боль и скованность в позвоночнике может привести к ограничениям в подвижности.