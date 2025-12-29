Врач рассказала, может ли быть аллергия на хвою

Традиционное новогоднее дерево, будь то живая ёлка или искусственная, может стать причиной аллергических реакций и проблем с дыханием. Об этом в беседе с aif.ru рассказала врач-аллерголог-иммунолог Анна Усачёва.

© Чемпионат.com

По словам специалиста, прямой аллергии на саму хвою не существует, но её ароматические соединения могут раздражать дыхательные пути, особенно у людей с бронхиальной астмой. Главная опасность живых деревьев — споры плесени, которые в большом количестве присутствуют на коре и хвое.

«В тепле они активно размножаются и попадают в воздух, вызывая симптомы ринита, конъюнктивита и даже астмы. Аллергологи выделяют «синдром рождественской ёлки» — комбинацию реакций на плесень и на химические вещества», — пояснила Усачёва.

Искусственные деревья также небезопасны. Они могут выделять летучие органические соединения из материалов (пластик, ПВХ), особенно если ёлка новая или хранилась в пыльном помещении. При установке пыль и возможная плесень с поверхности попадают в воздух, вызывая раздражение слизистых и кашель.

Отдельную опасность представляют популярные спреи с запахом хвои. Их синтетические отдушки и аэрозольные пропелленты являются сильными раздражителями для дыхательных путей и могут провоцировать реакции у аллергиков и астматиков.