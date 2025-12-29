В 2026 году в России разработают стандарт медпомощи после родов

В следующем году в России разработают стандарт медицинской помощи после родов. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании в правительстве.

"Обеспечим поддержку семей в процессе подготовки к рождению ребенка. Кроме того, в 2026 году будет разработан стандарт медицинской помощи в послеродовом периоде", - сказала она.

Голикова также подчеркнула, что будет расширен охват заболеваний репродуктивной системы у подростков.

По словам вице-премьера, за девять месяцев этого года репродуктивную диспансеризацию прошли 12,5 млн человек.