Диспансеризация помогла обнаружить рак кишечника у жительницы Подмосковья

В Раменскую больницу обратилась 58-летняя женщина, которая при отсутствии жалоб хотела пройти диспансеризацию и оценить состояние здоровья. Об этом рассказала пресс-служба областного Минздрава.

Она сделала электрокардиографию, флюорографию и маммографию, сдала анализы. Врачи зафиксировали отклонения в общем анализе крови и в анализе кала на скрытую кровь, направили пациентку на дополнительные исследования и по итогам диагностических процедур выявили новообразования толстой кишки.

Женщине немедленно провели малоинвазивную эндоскопическую операцию и удалили три полипа размером до четырех сантиметров. На данный момент она уже вернулась домой и теперь регулярно наблюдается у врачей-онкологов.