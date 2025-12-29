Врачи спали двухлетнего ребенка, проглотившего саморез

В Саратовской области двухлетний ребенок попал в больницу, проглотив саморез. Об этом сообщает пресс-служба ГУЗ СО «Балаковская городская клиническая больница».

Инцидент произошел в городе Балаково. Ребенок проглотил саморез и уже через час после этого его доставили в больницу. Малолетнему провели обследование — на рентгене стало видно, что в его желудочно-кишечном тракте находится металлический предмет.

Ребенку провели срочную эндоскопическую операцию. В ходе процедуры саморез обнаружили на входе в двенадцатиперстную кишку и аккуратно подтянули его обратно в желудок, а затем извлекли через пищевод. Саморез находился в ЖКТ ребенка шляпкой вниз, что позволило избежать повреждения стенок желудочно-кишечного тракта.

Мать ребенка отказалась от дальнейшей госпитализации. Ребенка выписали под амбулаторное наблюдение врачей.