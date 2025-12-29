Родившаяся без матки женщина выносила второго ребенка

Американка из штата Юта стала матерью во второй раз благодаря пересадке донорской матки. Об этом сообщает WHIO.

Аманде Груэндел, которая появилась на свет без матки, провели уникальную трансплантацию в 2020 году в клинике Кливленда.

«Для меня было величайшей в жизни честью просто получить возможность участвовать в этих исследованиях», — призналась женщина.

После успешной операции и ЭКО на свет появилась ее первая дочь Грейс. А в ноябре 2025 года в семье родился второй ребенок — сын Леон.

Решение родить второго малыша далось паре нелегко.

«Множество неудачных переносов эмбрионов, выкидыш — через многое нам пришлось пройти, чтобы получить этого ребенка», — рассказала Груэндел. По протоколу программы после одной или двух беременностей трансплантированный орган удаляют, чтобы пациентка могла прекратить прием иммуносупрессантов. Сейчас, после рождения сына, женщина уже перенесла гистерэктомию.

«Это было трудно, сложно, невероятно и чудесно», — поделилась эмоциями молодая мать.

Она также выразила бесконечную благодарность донору и его семье.

