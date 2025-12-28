Попова ответила, готов ли Роспотребнадзор к эпидемиям опаснее COVID-19

Россия готова к эпидемиям более опасным, чем COVID-19, и способна справиться с новыми биологическими угрозами без жестких карантинных ограничений. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

По ее словам, ведомство выработало эффективные механизмы противодействия масштабным биологическим угрозам и минимизирует риски для здоровья граждан и экономики.

Комментируя сценарии на случай появления инфекции, которая может оказаться опаснее коронавируса, Попова отметила:

«Мы значимо более готовы. И мы делаем все для того, чтобы мы извлекли все-все уроки, такой дорогой ценой оплаченные, и сделать так, чтобы в следующий раз мы обошлись без ограничений, без системных мер, без рисков для экономики и, в первую очередь, без значимых рисков для жизни и здоровья наших граждан».

Ранее в интервью телеканалу "Россия-24" глава Роспотребнадзора обратила внимание, что COVID-19 в России приобрел характер сезонного вируса. Тем не менее, по ее словам, тяжелые формы заболевания все еще встречаются, а последствия воздействия вируса на организм пока изучены недостаточно.