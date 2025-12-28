Подписан закон о новой форме согласия пациентов на клинические испытания

В России изменят порядок оформления добровольного согласия гражданина на участие в клиническом исследовании лекарственного препарата. Закон об этом подписал президент РФ Владимир Путин.

© РИА Новости

Согласно новому закону, будет введена единая форма информационного листка, где должны быть указаны все необходимые сведения о проводимом исследовании, а также должно быть письменное согласие пациента на участие в нем. Документ может быть оформлен как на бумажном носителе, так и в виде электронного документа.

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Как пояснил зампред Комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов, в настоящее время около пяти тысяч человек участвуют в клинических исследованиях в более чем десяти ведущих учрежденях здравоохранения. При этом иностранные фармкомпании прекратили проведение исследований своих препаратов.

Заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш напомнил в комментарии "РГ", что развитие медицинской науки и обеспечение доступности современных лекарств невозможны без проведения клинических исследований.

«При этом абсолютным приоритетом должна оставаться защита прав, достоинства и здоровья граждан, которые соглашаются в них участвовать, — заявил депутат. — Новый закон вносит необходимую ясность и строгий порядок в процесс получения добровольного информированного согласия».

По его оценке, единая форма информационного листка, содержащего все существенные условия, позволяет пациенту получить полную и четкую информацию о предстоящем исследовании, его возможных рисках и преимуществах.

«Предоставление возможности выбора между бумажным и электронным документом соответствует современным цифровым реалиям и делает процедуру более удобной», — добавил Панеш.

В целом это важная законодательная гарантия, которая укрепляет доверие между пациентом, исследователем и медицинским сообществом в целом, резюмировал парламентарий.