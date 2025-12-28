Хирург восстановил откушенный нос охотника

Игорю нет еще и тридцати лет. Живет в небольшом амурском городке. Себя называет емким словом - "работяга". Беда с ним приключилась на охоте, зверь откусил ему половину носа.

На второй день после неравной схватки он обратился в Амурскую областную больницу, но там врачи лишь развели руками. Сказали, что случай сложный и надо обращаться в московские клиники.

Нос в пластической хирургии является одним из самых сложных участков. Ринопластика под силу не каждому хирургу, а сделать новый нос - это правда, высший пилотаж для избранных докторов.

"Когда парень пришел ко мне на прием, он был на грани отчаяния. Не видел смысла дальнейшей жизни", - вспоминает Сергей Аникин, кандидат медицинских наук.

Хирург Аникин решил попробовать помочь охотнику, хотя признался: раньше подобных операций не делал никогда.

Утрата носа безмерно драматическая, почти гоголевская история. Нос не только эстетическая грань жизни, но он еще обеспечивает одну из важнейших функций организма - дыхание.

"В результате укуса животного молодой человек лишился большей части концевого отдела носа. Самое главное, что в результате травмы была утрачена колумелла, так называемый столбик носа, который разделяет две ноздри. Он, как опорная планка палатки, удерживает структуру хрящевого отдела носа. Стоит ее убрать, нос просто схлопывается", - объясняет хирург Аникин.

Лечение заняло несколько месяцев и состояло из трех этапов: купировали воспаление, создали каркас носа из собственного хряща. Здесь необходима высшая степень "ювелирки", нужно добиться, чтобы рукотворный хрящ до мельчайших деталей воссоздавал собственный нос. С точностью до микрона нужно было восстановить и слизистую носа.

© Российская Газета

Лоскут кожи для нового носа "заняли" на лобной части головы, затем хирург с точностью и мастерством скульптора отсекал все лишнее, чтобы получить максимально естественный и красивый результат.

Игорь результатом остался безмерно доволен.

"Живу прежней жизнью. Рядом со мной любимая девушка, врачу поклон и благодарность",- немногословно говорит он.

Доволен операцией и доктор Аникин, который смог вернуть в прежнее русло жизнь молодого парня, который было совсем уже отчаялся.

Справка "РГ"

Сергей Владимирович Аникин, кандидат медицинских наук, один из ведущих пластических хирургов Дальнего Востока. Кроме пластической хирургии успешно владеет эндоскопической техникой абдоминальных операций.

Он ученик главного пластического хирурга России, профессора Натальи Мантуровой.