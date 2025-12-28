Назван главный враг для зрения в Новый год

Новогодние гирлянды создают скрытую нагрузку на зрительную систему из-за интенсивного мерцания, особенно в режимах «бегущие огни» или «стробоскоп». Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-офтальмолог Антон Казанцев.

«Для здоровых глаз кратковременное воздействие, как правило, безопасно и вызывает лишь легкий дискомфорт, чувство усталости или сухости из-за рефлекторного уменьшения частоты моргания», — объяснил эксперт. Особую осторожность с такими украшениями рекомендуется проявлять людям с мигренью, эпилепсией, заболеваниями сетчатки или в период восстановления после операций на глазах.

По словам Казанцева, мерцающий свет может спровоцировать приступы головной боли, светобоязнь или другие осложнения.

Врач отметил, что при дистрофиях сетчатки избыточная яркость и контрастность гирлянд усиливают нагрузку на ослабленные клетки.