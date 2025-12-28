Министр здравоохранения дал совет по поводу алкоголя на Новый год

Алкоголь противопоказан некоторым людям в любом виде и количестве, даже на Новый год. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Есть люди, у которых есть заболевания, для них алкоголь вообще опасен. Поэтому делать себе поблажку даже на Новый год нельзя. Это люди с нарушением (сердечного) ритма, люди с заболеваниями печени, поджелудочной железы, есть ряд заболеваний онкологических», – сказал он РИА Новости.

Мурашко отметил, что даже праздник не повод выпить для людей с такими проблемами. Потому что потом они оказываются в больницах.

Ранее «СП» сообщала о том, что холодец является отличным вариантом для новогоднего стола с точки зрения здоровья.