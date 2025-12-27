В российском регионе растет число онкобольных

В Архангельской области, как и в России, отмечается увеличение числа пациентов, впервые столкнувшихся с онкологическим диагнозом. Эта динамика обусловлена старением населения и более эффективными методами обнаружения заболеваний. Об этом рассказали в Минздраве региона.

© РИА Новости

В министерстве подчеркнули, что благодаря совершенствованию скрининговых программ, увеличивается процент онкологических заболеваний, диагностируемых на начальных стадиях (I и II), и в настоящее время он составляет 57%.

Тем не менее, значительная доля (примерно 20-25% по некоторым локализациям) выявляется на III–IV стадиях. Особенно это актуально для рака легкого, желудка и поджелудочной железы, где процент поздней диагностики остается высоким, отметили в региональном Минздраве.

Основные причины развития онкологических заболеваний у жителей Архангельской области: курение, злоупотребление алкоголем, нездоровое питание, недостаток физической активности, избыточный вес, возраст старше 60 лет и генетическая предрасположенность.

Рак легких является одним из наиболее часто диагностируемых видов рака у мужчин в Архангельской области. У женщин лидирующую позицию занимает рак молочной железы.

Ранее писали, что российские ученые создали экспресс-тест на онкологию по слюне.

Также ученые придумали, как убивать раковые клетки, не повреждая здоровые.