Назван самый коварный тип травмы в новогоднюю ночь

В праздничный период наиболее уязвимыми для травм остаются глаза, руки и ноги. Однако именно травмы головы грозят опасными сотрясениями мозга и внутричерепными гематомами, симптомы которых иногда проявляются не сразу. Об этом «Газете.Ru» рассказал травматолог-ортопед Клиники КИТ в Куркино Владимир Канаков.

По словам эксперта, в новогодние каникулы врачи травмпунктов и скорой помощи традиционно работают в усиленном режиме: в первые дни января число обращений возрастает на 30-40%.

Самыми коварными, по словам врача, являются травмы лица и головы. Помимо синяков и переломов носа, в праздничный период высок риск сотрясения мозга и внутричерепных гематом, симптомы которых тяжело распознать сразу. Промедление при таких повреждениях может быть опасно для жизни.

«Причинами становятся падения со стула или стремянки при украшении елки, снижение координации на фоне алкоголя. При появлении тошноты, сильной головной боли, спутанности сознания или асимметрии зрачков необходимо срочно вызывать скорую помощь», – напоминает специалист.

Кроме того, в Новый год часто страдают кисти и пальцы рук. Именно на них приходится большинство порезов, ушибов, ожогов и взрывных травм.

«Повреждения возникают при спешной нарезке продуктов, работе с ножами и кухонной техникой, сборе осколков стекла, использовании петард и бенгальских огней. В тяжелых случаях травмы затрагивают сухожилия, нервы и кости, а восстановление может занять месяцы и даже годы», – предупреждает врач.

Повреждения органов зрения, как отмечает Канаков, также крайне опасны. В праздники их нередко вызывают пробки от шампанского, искры и фрагменты пиротехники, а также раскаленные частицы бенгальских огней. Даже небольшое повреждение требует немедленного обращения к врачу, так как последствия могут быть необратимыми.

Другими поводами для обращения в травмпункты остаются растяжения, вывихи и переломы. Они возникают из-за скользких полов, разбросанных проводов и игрушек, неустойчивой обуви и резких движений во время танцев. Канаков советует при любой травме ноги обеспечить покой, приложить холод и как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.