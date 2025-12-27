Врач призвала сделать одну вещь перед Новым годом

Главный врач Саратовского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Римма Яхина рекомендует заранее подготовить аптечку к Новому году, чтобы иметь дома под рукой необходимые препараты в случае внезапного недомогания, будь то головная боль, проблемы с пищеварением или простуда. Это поможет избежать лишних хлопот и обезопасить себя и детей. Рекомендации специалиста приводит телеканал «Саратов 24».

Перед праздником стоит запастись сорбентами, такими как активированный уголь, которые пригодятся при пищевом отравлении или переедании.

Обезболивающие и жаропонижающие средства также должны быть в аптечке, причем желательно иметь как таблетки, так и растворимые формы. Если в семье есть дети, не забудьте приобрести детские варианты лекарств, как подчеркнули в региональном министерстве здравоохранения.

Антигистаминные препараты следует иметь в аптечке на случай аллергии, даже если в семье нет аллергиков. Изобилие ингредиентов на праздничном столе, цитрусовые или хвойные деревья могут вызвать аллергические реакции.

Кроме того, важно иметь запас лекарств, которые вы обычно принимаете, а также медицинские приборы, такие как тонометры и глюкометры.

«Не забудьте проверить сроки годности всех препаратов и хранить аптечку в недоступном для детей месте, известном только взрослым», — заключила специалист.

Другие полезные советы экспертов и специалистов можно почитать в рубрике ИА «Уральский меридиан» «Что делать…». Новости здравоохранения агентство публикует в подборке «Медицина».