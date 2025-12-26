Работа врачей без аккредитации в России будет продлена

Минздрав подготовил проект приказа, определяющий, когда люди могут работать в медицине и фармации без аккредитации или специального сертификата. Соответствующий документ уже размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

© РИА Новости

«Приказываю определить прилагаемые к настоящему приказу случаи и условия, при которых физические лица могут быть допущены к осуществлению медицинской деятельности и (или) фармацевтической деятельности без прохождения аккредитации специалиста и (или) по специальностям, не предусмотренным сертификатом специалиста или аккредитацией специалиста», — следует из проекта приказа.

Так, если специалист с сертификатом начал работу до 2021 года, а его сертификат заканчивается в этом году, может продолжить работать без прохождения аккредитации до конца следующего года.

Как пояснили в Минздраве, это даст возможность продолжить работу медработникам и фармацевтам, которые были допущены к ней по закону, и у них есть сертификат специалиста, даже если они пока не прошли обязательную аккредитацию. В пояснительной записке говорится, что это особенно важно, чтобы в фармацевтических и медицинских организациях не возникли проблемы с персоналом.

Отмечается, что эти меры позволят сохранить работу медицинских учреждений и фармацевтических компаний, а также дадут время работникам подготовиться и пройти процедуру аккредитации.

Ожидается, что приказ вступит в силу с 1 января 2026 года. Он будет действовать до 1 января 2027 года.