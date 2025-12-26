Хирурги провели комбинированную операцию пациентке из ДНР

Врачи курского онкодиспансера провели комбинированную операцию пациентке из ДНР
Пациентка из Донецкой народной республики с диагнозом "меланома кожи голени" обратилась в курский онкоцентр для лечения Как рассказала министр здравоохранения Курской области Светлана Ермолова, при дообследовании женщины выявили еще и рак молочной железы на ранней стадии.
- Команда оперирующих хирургов в составе заведующего отделением Эдуарда Цнобиладзе и заведующего кафедрой онкологии КГМУ, врача-онколога Владимира Хвостового одномоментно провели сложную комбинированную операцию: иссечение меланомы кожи, лимфодиссекция пахово-бедренной области, резекцию молочной железы, биопсию сторожевых лимфоузлов подмышечной области. Сегодня наша пациентка чувствует себя удовлетворительно и уже проходит следующий этап специализированного лечения, - рассказала глава курского Минздрава.