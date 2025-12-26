Хирурги провели комбинированную операцию пациентке из ДНР

Пациентка из Донецкой народной республики с диагнозом "меланома кожи голени" обратилась в курский онкоцентр для лечения Как рассказала министр здравоохранения Курской области Светлана Ермолова, при дообследовании женщины выявили еще и рак молочной железы на ранней стадии.

